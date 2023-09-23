Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çiftçilere yem dağıtıldı

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Gölbaşı ilçesinde çiftçilere kesif, besi ve süt yemi dağıtıldı. İlçede 8 çiftçiye 100 torba kesif yemi, 20 torba süt yemi, 80 torba besi yemi dağıtıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çiftçilere kesif, besi ve süt yemi dağıtıldı.

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Gölbaşı ilçesinde dağıtılmak üzere gönderilen yem, Kaymakam Tarık Buğra Seyhan'ın katılımı ile gerçekleştirildi. İlçede 8 çiftçiye 100 torba kesif yemi, 20 torba süt yemi, 80 torba besi yemi dağıtıldı. İlçede depremden sonra 27 tır yem dağıtıldı.

Harmanlı Beldesi Kalemkaş Mahallesinde dağıtılan yemler çiftçilere teslim edildi. - ADIYAMAN