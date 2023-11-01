Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'ndan Türk Somonu ihraç ediliyor

Soğuk suyu nedeniyle yılın 12 ayı balık üretilebilen Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda yetiştirilen balıklar, Türk Somonu olarak dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ediliyor. Barajda bulunan 14 işletme, alabalık yetiştiriciliği yaparak balıkları belirli boyuta ulaştırdıktan sonra Karadeniz'e gönderiyor. Büyüyen balıklar, Çin, Japonya, Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Çat Barajı soğuk suyu ile kafes balıkçılığının vazgeçilmezi

Yazın suyu soğuk olduğu için 12 ay balık üretimi yapılan Çat Barajı'ndan dünya ülkelerine balık ihracatı yapılıyor

ADIYAMAN - Soğuk suyu nedeniyle yılın 12 ayı balık üretilebilen Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nın balıkları 'Türk Somonu' olarak dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ediliyor.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bulunan bin 450 rakımlı Çat Barajı'nda yılın 12 ayında 'kafes balıkçılığı' yapılabiliyor. Suyunun soğuk olmasından dolayı üreticiler tarafından tercih edilen Çat Barajı'nda 14 işletme bulunuyor. Başka illerden gelen yatırımcıların kurduğu kafeslerde üretilen alabalıklar belirli boyuta ulaştıktan sonra Karadeniz'e götürülerek, burada bir süre daha beslenerek büyümeleri sağlanıyor. Büyüyen balıklar 'Türk Somonu' olarak başta Çin, Japonya ve Rusya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Çelikhan Kaymakamı Ali Cemal Altınöz son yıllarda devlet desteğiyle kafes balıkçılığının arttığına dikkat çekerek, "Son yıllarda devletimizin de desteğiyle özellikle baraj göllerimizde ticari avcılık veya kafes balıkçılığı önemli ölçüde gelişti. Burada geliştirilen balıklar hem iç piyasaya sürülüyor hem de Uzakdoğu ülkelerine, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. İhracat demek ülke ekonomisine katkı demek, istihdam demek, üretim demek. Biz ilçemizde bu tip üretime ekonomiye katma değer sağlayacak olan, ilçemiz ekonomisine gelir getirecek olan tüm tarımsal girişimleri destekliyoruz" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ise yıllık balık üretim kapasitesinin 3 bin ton olduğuna işaret ederek, "Burada ki 14 adet tesisimizde alabalık yetiştiriciliği yapmaktadır. Geçen yıl bin ton alabalık yetiştiriciliği yapıldı. Buradan da özellikle Karadeniz'e Türk Somonu olarak yetiştirilip oralardan da Çin, Japonya, Rusya gibi ülkeler ve Avrupa ülkelerine de ihracat yapılmaktadır. Bu yılda yine bu 14 tesisimizin yaklaşık 3 bin ton kapasitesi bulunmaktadır. Burası özellikle yazın suyu soğuk olması nedeniyle yazın alabalık yetiştiriciliğine uygun. Bu nedenle yetiştiricilerimiz yazın burayı tercih etmektedir" şeklinde konuştu.

İşletme Sahibi Tahsin Öner ise soğuk suyu nedeniyle Çat Barajı'nı tercih ettiklerini belirterek, "Bizim Karakaya'da da yerlerimiz var ama Karakaya'nın yazın suyunun sıcak olduğu için balık yetişmiyor. Çat Barajı o yönüyle çok uygun bir baraj, bize de yakın olmasından dolayı burayı tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.