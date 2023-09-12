Adıyaman İl Özel İdaresi, deprem sonrası hasar gören yerleşim birimlerinde asfalt ve yama çalışmalarına devam ediyor

Adıyaman İl Özel İdaresi Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, depremden dolayı hasar gören 960 yerleşim birimlerinde, 5 ayrı ekiple asfalt ve yama çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Adıyaman İl Özel İdaresi Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, depremden dolayı hasar gören 960 yerleşim birimlerinde, 5 ayrı ekiple asfalt ve yama çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Adıyaman İl Özel İdaresi Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, köy yollarında yapılan asfaltlama çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, Adıyaman genelinde bozulan yolların tamir ve asfaltı için 30 kamyon, 10 greyder, 5 silindir ve 5 ayrı ekiple çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Başkan Erdoğan, "İl özel idaresi olarak asfalt plentimizde saatte 120 ton asfalt çıkarıyoruz. Adıyaman genelinde 960 yerleşim yerinde ve yaklaşık 4 bin kilometre ağımızda bugüne kadar bin 900 kilometre yol yapıldı, kalan bölüm ise inşallah ekim sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. 5 Ayrı ekiple 30 kamyon, 10 greyder, 5 silindir ve çalışan ekiplerimiz aralıksız yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyorlar.

Bu konuda bizden desteğini esirgemeyen Valimiz Osman Varol beye teşekkür ediyoruz. Ayrıca mesai mefhumu gözetmeden kavurucu sıcakların altında fedakarca çalışan yol şube müdürlüğündeki ekiplerimize ve karar organı il meclis üyelerimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN