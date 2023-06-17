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Adıyaman Gölbaşı Ziraat Odası Başkanlığına Cuma Ali Aras seçildi

Adıyaman Gölbaşı Ziraat Odası Başkanlığına Cuma Ali Aras seçildi

Ekonomi Haberleri

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığına Cuma Ali Aras seçildi. Mevcut Başkan Doğan Güven aday olmadığını açıkladı. Cuma Ali Aras'ın tek liste halinde girdiği genel kurulda 47 delegeden 41'i oy kullandı. Kullanılan oylardan 4'ü geçersiz sayılırken, 37 oyun tamamını Cuma Ali Aras aldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığına Cuma Ali Aras seçildi.

Gölbaşı Ziraat Odası salonunda gerçekleştirilen olağan genel kurulda Mevcut Başkan Doğan Güven aday olmadığını açıkladı. Cuma Ali Aras'ın tek liste halinde girdiği genel kurulda 47 delegeden 41'i oy kullandı. Kullanılan oylardan 4'ü geçersiz sayılırken, 37 oyun tamamını Cuma Ali Aras aldı.

Gene kurul sonrasında açıklamada bulunan Cuma Ali Aras, kendisiyle birlikte yol yürüyen delegelere teşekkür ederek, bundan sonra çiftçinin sesini duyurmak için daha aktif olacaklarını söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Adıyaman Cuma Ali Ekonomi Haberler

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