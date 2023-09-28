Adıyaman'da Tarım Mükemmeliyet Merkezi Hizmete Girecek

Adıyaman'da yapımı tamamlanan Tarım Mükemmeliyet Merkezi önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak. Merkezde soğuk hava depoları ve işleme tesisleri bulunuyor. Vali Osman Varol, merkezi gezerek önemini vurguladı ve destek verenlere teşekkür etti.

Adıyaman'da bitme aşamasına gelen Tarım Mükemmeliyet Merkezi önümüzdeki günlerde hizmete girecek.

Merkez Sarıharman köyünde 4 bin 350 metrekare üzerinde yapımı süren Tarım Mükemmeliyet Merkezi'nde 4 adet 1350 metrekarelik soğuk hava deposu bulunuyor.

Badem işleme tesisi ve makineleri, yaş meyve sebze işleme tesisi ve makinelerinden oluşan merkezi Vali Osman Varol, Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ile birlikte gezdi.

Vali Osman Varol, "İlimiz için büyük önem arz eden Tarım Mükemmeliyet Merkezinin faaliyete geçmesiyle birlikte Adıyaman'da tarım sektöründe istihdamın nicelik ve nitelik olarak yükselmesi ve üreticilerimizin elde ettikleri katma değerin arzu edilen seviyelere çıkmasına katkı sağlayacaktır. Tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması, markalaşması, pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve istihdam olanaklarını da beraberinde getirecektir. Bu merkezin hizmete sunulması noktasında destek veren katkıda bulunan tüm kurumlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyor, merkezin ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - ADIYAMAN