Adıyaman Sosyal Girişimcilik Merkezi törenle açıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) işbirliğiyle Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulan Sosyal Girişimcilik Merkezi faaliyete geçti.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın katılımıyla düzenlenen törende açılan merkez, depremden etkilenen illerdeki girişimcilerin, KOBİ'lerin ve gençlerin dijitalleşme, e-ticaret ve e-ihracat alanlarında güçlenmesini hedefliyor.

Eğitim ve istihdamı bir araya getirerek bölgede kalıcı ve sürdürülebilir kalkınmaya destek olmayı amaçlayan merkezin açılış törenine, Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, MÜSİAD Başkan Vekili Ahmet Doğan Alperen, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu ve bölgedeki iş dünyası temsilcileri katıldı.

Dijital ekonomiye entegre olunması desteklenecek

Sosyal Girişimcilik Merkezi, eğitim, rehberlik ve uygulamayı aynı çatı altında sunarak bölgedeki üretici ve girişimcilerin dijital ekonomiye entegre olmasını destekleyecek. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da uygulanacak projeyle yerel üretimin dijital kanallar aracılığıyla daha geniş pazarlara taşınması, deprem bölgesinde istihdam ve girişimcilik oranlarının yükseltilmesi planlanıyor.

Merkezde yürütülecek "Yanınızdayız Projesi" ile e-ticaret yapan ya da bu alana yeni adım atan KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında verilecek eğitimin ardından düzenlenecek sınavdan 60 ve üzeri puan alan gençler ve KOBİ'ler, istihdam ve komisyon desteğinden yararlanabilecek.

Projeyle, e-ticaret uzmanı ihtiyacının karşılanması ve girişimcilerin istihdamının teşvik edilmesi amaçlanırken, istihdam sağlayan KOBİ'lere ve kendi işini kurmak isteyen girişimcilere Trendyol üzerinden komisyon desteği sağlanacak.