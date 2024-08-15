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Adıyaman'da Sera-GES ile tarımsal üretim hızlanıyor

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Adıyaman'da tarımsal verimliliği artırmak amacıyla, şartları yerine getiren 46 çiftçiye enerjisini güneşten alan birer dekarlık sera hazırlandı. GAP Bölge Kalkınma İdaresinin finansal desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında 46 üreticiye enerjisini GES'lerden alan 1 dekarlık sera yapıldı.

Adıyaman'da tarımsal verimliliği artırmak amacıyla, şartları yerine getiren 46 çiftçiye enerjisini güneşten alan birer dekarlık sera hazırlandı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresinin finansal desteğiyle hayata geçirilen "Adıyaman'da Sera-GES ile tarımsal üretim hızlanıyor" projesi kapsamında 46 üreticiye enerjisini GES'lerden alan 1 dekarlık sera yapıldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, sera kurulan Bozhöyük köyündeki incelemelerinin ardından gazetecilere, projenin öneminden bahsetti.

46 üreticiye GES tedarik edildiğini hatırlatan Varol, şöyle devam etti:

"Bu projeye çok ciddi bir bütçe tahsis edildi, 37 milyon 260 bin liralık bir bütçe kullanıldı. Bu bütçeyle 46 çiftçimize, bu işi yapan, yapmak isteyen, arzu eden, büyütmek isteyen vatandaşımıza birer dekarlık, yani biner metrekarelik sera ve bu serayı aynı zamanda sulama sistemleri ve sulama sistemlerinde kullanabilmek için de güneş enerjisini tedarik edildi. Bu sadece ilimiz merkezinde değil bütün ilçelerimizde de toplanan talepler ve uygunluk denetiminin arkasından 46 vatandaşımıza sağlanmış oldu."

Devlet olarak üreticilerin yanında olduklarını aktaran Varol, "Çiftçilerimizin topraklarına, köylerine, üretime sahip çıkmalarını arzu ediyoruz. Onlar buna sahip çıktıkça da biz devlet olarak elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğiz." dedi.

Çiftçilerden Rıfat Can ise projede emeği geçen herkese teşekkür ederek seraların yüzde 80 hibeli şekilde GAP İdaresi Kalkınma Başkanlığı desteğiyle kurulduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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