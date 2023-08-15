Yeni bir istihdam ve üretim üssüyle Adıyaman'da ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan Kuyulu OSB'nin kurulma çalışmaları devam ediyor. Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Kuyulu OSB'nin alt yapı ve üst yapısının bir an önce tamamlanması için çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Adıyaman'da, Kuyulu OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı gerçekleştirildi.

Yeni bir istihdam ve üretim üssüyle Adıyaman'da ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan ve kurulma çalışmaları devam eden Kuyulu OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Ülkenin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda Adıyaman'da kurulacak Kuyulu OSB'nin alt yapı ve üst yapısının bir an önce tamamlanması için çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğü belirtildi. - ADIYAMAN