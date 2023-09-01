Adıyaman'da iş yapmayan esnafların iş yerleri başka esnaflara devredilecek

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Ziya Duranay, deprem bölgesi Adıyaman'da, konteynerlerinde iş yeri faaliyeti yürütmeyen esnafların iş yerinin başka esnaflara devredileceğini açıkladı.

Geçici konteyner çarşılarında iş yeri bulunduğu halde ticari faaliyette bulunmayanların iş yerlerinin ihtiyaç sahibi diğer esnaflara devredileceğini vurgulayan Başkan Duranay, "Yaşanan depremin ardından bir an evvel ilimizin yaşanabilir hale getirilmesi ve esnaf ve sanatkarlarımızın ticari faaliyetlerine bir an evvel dönmesi amacıyla bugüne kadar, Eski Şire Pazarı Kayseri Çarşısı, Melikgazi Mimar Sinan Çarşısı, Basın Sitesi, Merkez 56 evler Çarşısı, Yeni mahalledeki Büyük Sincan Çarşısı, Orman binası Karabük Çarşısı, Eski Oto Gar Şahinbey Çarşısı, AFAD Çarşısı, Adıyaman Lisesi Balıkesir Çarşısı ve farklı mahallelerdeki konteyner kentlerde çarşılar kuruldu. Bu çarşılara tahsis yapılırken kriter olarak vergi kayıtlı ve deprem de mağdur olmuş, iş yerleri ağır veya yıkık olan esnaf ve sanatkarlar göz önüne alındığını ve yerleştirmelerin ise kura çekilerek belirlendi. Bu çarşıların kurulma aşamalarında büyük bir emek, özveri, kurumlar arası işbirliği var. Gece yarılarına kadar ve hafta sonu demeden mesai mefhumu gözetmeksizin yoğun çaba harcadık. Kurumumuzun asli işlerini beklemeye alarak ve birçok kimse memleketi terk ederken, ailelerini aylarca görememenin hasretini yaşayan fedakar personelimizle esnaflarımızın dertlerini çare olmayı önceliklendirdik canla başla çalıştık. Kurulan çarşılarda tahsis edilen iş yerlerini halen açmayan, iki masa bir sandalye yerleştirip göstermelik faaliyetlerde bulunan esnaflarımız bilsinler ki binlerce iş yeri ihtiyacı olan esnaf ve sanatkarlarımız var. Faaliyete başlamayan iş yerlerini en kısa sürede tespit edeceğiz. Hak kayıplarını önlemek adına faaliyet göstermeyen iş yerlerini gerçekten iş yapacak esnaflara devredeceğiz. Değerli esnaflarımızın bu durumu anlayışla karşılayacağına ve gereğini yapacağına inanıyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN