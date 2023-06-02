Adıyaman'da depremden etkilenen çiftçilere süt sağım makinesi dağıtıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da ahırları yıkılan çiftçilere, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında 100 süt sağım makinesi dağıtıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da ahırları yıkılan çiftçilere, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında 100 süt sağım makinesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremlerde birçok çiftçinin hayvanlarını kaybettiğini, birçok ahırın yıkıldığını söyledi.

Kalan hayvanların sağımlarının yapılarak sütün pazara daha sağlıklı arz edilmesiyle ilgili proje kapsamında 100 makine dağıttıklarını dile getiren Kıyas, "Projemizin toplam maliyeti 2 milyon 250 bin lira. Çiftçi katkı payımız yüzde 20, GAP Kalkınma İdare payı ise yüzde 80. Bu tür projelerimiz devam edecektir." dedi.

Kıyas, "Deprem sürecinde sütün piyasaya arzında çok ciddi sorunlarla karşılaştık. Çok şükür damızlık sığır birliği, süt birliği, il müdürlüğümüz ve ulusal birçok süt alan firmalarla ortak çalışmayla sorunu çözdük ve çiftçilerimizin sütü yerde kalmadı." diye konuştu.

Çiftçilerden Fatma Sarıkaya da daha önce hayvanlarını elle sağdığını, şimdi ise makineyle bu işlemi yapacağını belirterek, yetkililere teşekkür etti.

Depremlerde ahırı yıkılan Aziz Kıraç da projede emeği geçenlere teşekkür etti.