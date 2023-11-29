Adıyaman'da depremden etkilenen çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da 386 yetiştiriciye 1095 büyükbaş hayvan dağıtıldı.

Büyükbaş hayvanları depremlerde telef olan çiftçilere hayvan dağıtımı dolayısıyla merkeze bağlı Çemberlitaş köyünde tören düzenlendi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, burada gazetecilere, depremde hayvanları telef olan afetzedelere yeni hayvan dağıtımı yaptıklarını belirtti.

Varol, devletin desteğiyle kentte 11 bine yakın küçükbaş, 1100 de büyükbaş hayvanın dağıtıldığını dile getirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ise kentte küçükbaş hayvanların dağıtımının tamamlanmasıyla büyükbaş hayvan dağıtımına başladıklarını söyledi.

Hayvanların Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından verildiğini hatırlatan Kıyas, "Kentte 356 çiftçimize 10 bin 859 küçükbaş hayvanı dağıttık. Şimdide 386 çiftçimize 1095 büyükbaş hayvan dağıtımını yapmaktayız. Hayvanı ölen üreticilerimize birebir hayvanlarını veriyoruz. Bu hayvanlar TİGEM tarafından yetiştirilen hayvanlar." dedi.

Üreticilerden Fadime Gündoğdu ise depremde ahırının yıkıldığını, telef olan 2 büyükbaş hayvanının yerine yenilerinin verildiğini söyledi.