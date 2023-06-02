Adıyaman'da depremde hasar gören ahırları için süt sağım makinesi dağıtıldı

Depremde ahırları hasar gören Adıyaman'daki süt üreticilerine süt sağım makinesi dağıtıldı.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığının, "Depremzedelere Süt Hijyenin Sağlanması Projesi" çerçevesinde 100 süt üreticisine 100 adet süt sağım makinesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen dağıtım töreninde, süt sağım makinesinin teknik özellikleri üreticilere anlatıldı. 2 milyon 250 bin TL olan proje bedelinin yüzde 80'i GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından karşılanırken, yüzde 20'si çiftçilerden katkı payı olarak alındı. Depremde Adıyaman'daki birçok üreticinin ahırları yıkılırken, çiftçiler büyük hasar aldı. 6 Şubat depremlerinde 4 bin 500'ün üzerinde ahır yıkıldı. Yıkımlarda 20 bin küçükbaş, bin 670 büyükbaş, 533 bin civciv telef oldu. Aynı zamanda 4 bin 400 arılı kovan da depremde yok oldu.

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas gazetecilere yaptığı açıklamada, "6 Şubat'ta meydana gelen deprem nedeniyle bir çok çiftçimiz hem hayvanlarını kaybetti hem de ahırları yıkıldı. Bu çerçevede de özellikle kalan hayvanların süt hijyeninin, süt sağımının pazara sağlıklı olarak arz edilmesi ile ilgili GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile ortaklaşa proje hazırladık. Çiftçilerimize 100 adet süt sağım makinesinin dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Deprem sürecinde özellikle sütün piyasaya arzında çok ciddi sıkıntılar ile karşılaştık. Ama çok şükür, gerek Damızlık Sığır Birliği, Süt Birliği, İl Müdürlüğümüz ve ulusal birçok süt alan firmalar ile ortak çalışma yaparak bu sorunu çözdük. Çiftçilerimizin sütleri yerde kalmadı" dedi.

Süt üreticileri ise dağıtılan süt sağım makinelerini almanın mutluluğunu hissettiklerini söyledi. - ADIYAMAN