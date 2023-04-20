, Adıyaman'da çocuklar için 'konteyner teknoloji sınıfı' kurdu

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, "Yaşadığımız felaketten sonra kaynaklarımızın büyük bölümünü deprem bölgesine kaydırmaya karar verdik. 4 ilde konteyner teknoloji sınıfı açıp, çocuklara eğitimler vereceğiz." dedi.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle başlatılan "Yarını Kodlayanlar" projesinde bu yıl ana odak Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar olacak. Şirket, hem deprem bölgesinde hem de depremden etkilenip başka illere giden çocuklara el uzatacak.

Bu çerçevede afet bölgesindeki çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek" projesi kapsamında ilk konteyner teknoloji sınıfı Adıyaman'da açıldı.

Vodafone, teknoloji sınıfında düzenleyeceği etkinlikler ve vereceği psikososyal desteklerle depremden etkilenen çocukları hayata bağlamak için teknolojinin gücünü kullanmayı hedefliyor.

Proje kapsamında yapılan çalışmalar Adıyaman Sultangazi Belediyesi Konteyner Kent'te, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Taha Aydoğmuş'un katılımıyla düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.

Toplantıda projeye ilişkin bilgi veren Hasan Süel, Türkiye'nin büyük bir felaket yaşadığına işaret ederek, vakfın kurulduğu günden bu yana başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere çok sayıda eğitim projeleri gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Bugüne kadar "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında yaptıkları çalışmalara değinen Süel, şunları aktardı:

"Yaşadığımız bu felaketten sonra kaynaklarımızın büyük bölümünü deprem bölgesine kaydırmaya karar verdik. Adıyaman'ın da içinde bulunduğu 4 ilde konteyner teknoloji sınıfı açıp, bunu 'Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek' olarak isimlendirerek, çocuklara eğitimler vereceğiz. Burası özel bir yer, çocukların eğitimden mahrumiyeti oldu. Okullarına dönmek, eğitimlerine devam etmek istiyorlar. Burada konteyner sınıfımızı açınca bu yüzden bir heyecan oldu.

Bu çocuklar bir deprem geçirdi, bu bir travma. Bu travmanın herkeste olduğu gibi çocuklarda da etkisi oluyor. Dolayısıyla etkinliklerimizi, kodlama eğitimi dışında çocuklara psikososyal destekler, oyun terapisi, resim atölyeleri, çok küçük arkadaşlarımızı da içine katabileceğimiz oyunlar gibi zenginleştirdik. Önemli olan onların psikolojik ihtiyaçlarını, mutluluk seviyelerini karşılamak ve artırmak. Bu yüzden tüm Türkiye'de uyguladığımız programı burada biraz daha genişlettik."

"Toplam 100 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz"

Süel, konteyner teknoloji sınıflarının ilkinin Adıyaman'da açıldığını belirterek, gelecek günlerde Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da da konteyner teknoloji sınıfları kuracaklarını söyledi.

Konteyner teknoloji sınıflarının yanı sıra gezici eğitim çadırını da hayata geçireceklerini bildiren Süel, 7-14 yaş arası çocuklar için müzik ve masal atölyeleri, kodlama eğitimleri ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenleyeceklerini dile getirdi.

Süel, gezici eğitim çadırının, afetten etkilenen 11 ildeki köy, çadır kent ve konteyner kentleri ziyaret edeceğini ifade ederek, "Toplam 100 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Bunların 35 bini deprem bölgesindeki çocuklar olacak, depremden etkilenip başka illere giden 65 bin çocuğa da gittikleri illerde destek vereceğiz. Depremden etkilenen çocukların psikolojik olarak toparlanmalarına destek olmak ve eğitim süreçlerine katkıda bulunmak istiyoruz. Konteyner kentler burada olduğu sürece biz de burada olacağız. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, bölgede ekonomik ve sosyal hayatın yeniden canlanmasına destek olmak için çalışmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Yarını Kodlayanlar' projesini depremin etkilerini hafifletmek için yeniden tasarladık"

Habitat Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Taha Aydoğmuş ise dernek olarak, depremin neden olduğu yıkımı azaltmak için el ele verdiklerine dikkati çekerek, bu kapsamda "Yarını Kodlayanlar" projesini depremin etkilerini hafifletmek için nasıl çözümler sunabileceğini düşünerek yeniden tasarladıklarını anlattı.

Projede çocuklara destek olmak için konteynerlerde çocukların eğitim koşullarını iyileştirmeye başladıklarını ve buna devam edeceklerini bildiren Aydoğmuş, şunları söyledi:

"Çocukların heyecanı tarifsizdi ve biz de onların mutluluğuna ortak olduk. Bir haftadır konteyner sınıfımızı kurduk ve etkinliklere başladık. Bugüne kadar 250'den fazla çocuğumuzla ritim ve masal atölyeleri, teknoloji eğitimleri, kitap okuma saatleri, sınava hazırlanan sınıflar için çalışma saatleri ve diğer etkinlikleri gerçekleştirerek, çocukların eğitimlerine katkı sağlamaya çalıştık. Sınıflar, çocuklar için güvenli bir alan sağlamak üzere özel olarak tasarlandı ve çocukların keyifli vakit geçirmeleri için de çeşitli imkanlar sunuldu. Bölgedeki diğer çocuklara da ulaşmaya ve psikososyal destek sağlamaya devam edeceğiz. Çünkü, bizim için en önemli şey çocuklarımızın yüzünün gülmeye devam etmesi. Bu nedenle, üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmekten mutluluk duyuyoruz ve çocuklarımızın geleceği için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz."

Liseli gençler için hackathon düzenlenecek

Toplantıda paylaşılan bilgilere göre, "Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek" projesiyle bölgedeki çocuklar için konteyner teknoloji sınıfları ve gezici eğitim çadırında zenginleştirilmiş ve psikoloji alanında uzman isimlerden onay alınmış özel eğitim ve etkinlikler düzenlenecek.

Proje kapsamındaki etkinlik ve eğitimler afetten etkilenen çocukların yerleştirildiği diğer illeri de kapsayacak. Ayrıca, liseli gençlere yönelik olarak düzenlenecek "Afete Teknolojik Çözümler Hackathonu" ile yapay zeka ve diğer teknolojiler kullanılarak afet konusunda çözüm üretilmesi sağlanacak.

Vodafone, çocukların bayram sevincine ortak oluyor

Projede, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Adıyaman öncelikli olacak şekilde bölgedeki çocuklara hediye dağıtımı yapılıyor. Vodafone çocukların bayram sevincine ortak oluyor.

Vodafone çalışanlarının desteğiyle toplanan hediyeler arasında çocuk kitapları, kırtasiye malzemeleri, oyuncaklar, set oyuncaklar, kutu oyunları ve bireysel oyunlar bulunuyor. Bölgedeki 23 Nisan kutlamaları kapsamında çocuklar için yüz boyama, sihir gösterileri gibi aktiviteler düzenleniyor.

Ramazan ayı boyunca Adıyaman Üniversitesi'nin içinde Türk Kızılay ile birlikte her gün 1.000 kişiye iftar verildi

Yarını Kodlayanlar projesiyle, Türkiye'nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikaye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

Bugüne kadar 81 ilde 300 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında son 1 yılda elde edilen toplam sosyal değer 14 milyon TL olurken, projeye yapılan her 1 TL'lik yatırım 7,7 TL değerinde sosyal fayda yarattı.

Toplantı sonrası konteyner teknoloji sınıfı da ziyaret edilirken, bölgedeki çalışmaları kapsamında Vodafone ayrıca ???????ramazan ayı boyunca Adıyaman Üniversitesi'nin içinde Türk Kızılay ile birlikte her gün 1.000 kişiye iftar verdi.