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Adıyaman'da 900 Ton Ceviz Hasadı Yapıldı

Adıyaman'da 900 Ton Ceviz Hasadı Yapıldı
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Kahta ilçesinde 2 bin dekar alanda kurulu ceviz bahçesinde bu yıl yaklaşık 900 ton ürün hasat edildi. Türkiye'nin en büyük ceviz bahçesi olarak bilinen bu alanda 500 kişi çalışıyor ve cevizler titizlikle toplanarak paketleniyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 bin dekar alanda kurulu kapama ceviz bahçesinde yaklaşık 900 ton ürün hasat edildi.

Ortanca köyünde 13 yıl önce kurulan bahçede 30 bine yakın ceviz ağacı bulunuyor. Hasat döneminde yaklaşık 500 kişinin çalıştığı bahçede kurulan makinalarla cevizler bütün aşamalardan geçerek paketlenip sofralara hazır hale getiriliyor.

Bu yıl hasada katılan Adıyaman Valisi Osman Varol, AA muhabirine, " Türkiye'de tek noktadaki en büyük ceviz bahçesi. Burada hasat profesyonel bir şekilde yapılıyor. Buradan hem bu bahçenin sahibi olan aile hem de birçok insanımız, vatandaşımız ekmek yiyor. Aynı zamanda da çok yüksek kalitesiyle, çok yüksek verimiyle ülkemizdeki diğer bahçelere de örnek oluyor. Bu tür örneklerin çoğalması dileğiyle ben tekrar hasadımızın hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, bahçede tüm tarım tekniklerinin kullanıldığını dile getirdi.

Bahçe sahibi Tarık Kubilay ise ceviz üretiminde uluslararası danışmanlık hizmeti aldıklarını ifade etti. Kubilay, "Hasat dönemi 900 ton civarında ürün almaktayız. Yılda yaklaşık 10 milyon civarında gelir sağlamaktayız. Gerek fabrikamızda gerek bahçemizde hasat sezonu içerisinde günde 500 kişiye yakın toplama ekibi çalışıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Ekonomi

Türkiye Ekonomi Güncel Üretim Tarım Bahçe Kahta

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