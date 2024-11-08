Adıyaman'da 13 Bin Ton Trabzon Hurması Rekoltesi Bekleniyor

Türkiye'nin Trabzon hurması üretiminde söz sahibi kentleri arasında bulunan Adıyaman'da, bu yıl 13 bin ton rekolte bekleniyor.

Vali Osman Varol, kentin Trabzon hurması üretiminde başı çeken ilçesi olan Gölbaşı'nda bahçe ziyaretlerinde bulundu. Hasadı takip eden Varol, gazetecilere, hurma hasadında yeni sezonun başladığını söyledi.

Türkiye'nin hurma üretimindeki 3. şehrinin Adıyaman olduğunu anlatan Varol, şunları kaydetti:

" Türkiye'de Adana'nın Kozan, Denizli'nin Honaz ilçelerinin ardından ilimiz 3'üncü sırada yer almaktadır. Gölbaşı ilçemiz Türkiye'de hurma üretimine önemli katkı sunmaktadır. Tabii bununla birlikte devletimiz de üreticilerimize büyük destek olmakta. İl Özel İdarelerimiz bu dönemde çiftçilerimize 115 bin hurma fidanı dağıttı."

İlçede kurutma tesisini yeniden kurmak için çalışma başlattıklarını ifade eden Varol, "Ürünün değerlendirilmesi, katma değerinin artırılması ile ilgili de Gölbaşı ilçemizde daha önce bir kurutma tesisi yapılmış. Ancak asrın felaketi dediğimiz depremde zarar görmüştü. Bunun yerine daha yüksek teknolojiye sahip, daha verimli bir tesis kurmak için de projemizi hazırladık." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ise kentte 7 bin dekar alanda hurma yetiştiriciliği yapıldığını söyledi.

Bu yıl 13 bin ton rekolte beklediklerini bildiren Kıyas, "Adıyaman ili Trabzon hurması yetiştiriciliği konusunda Türkiye'de üçüncü sırada yer almaktadır. Çiftçilerimiz bu yıl tarlada 15-20 lira arasında ürününü satmaktadır. Hurmamız iç piyasada tüketildiği için pazar problemi bulunmamaktadır." diye konuştu.