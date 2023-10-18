Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Küçük Sanayi Sitesi'nde deformasyona uğrayan yollarda bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin ulaşımını kolaylaştırmak ve sürücülere konforlu bir yolculuk sağlamak amacıyla yapılan çalışmalardan dolayı Küçük Sanayi Sitesi esnafları memnuniyetlerini dile getirdi.

Adıyaman Belediyesi Küçük Sanayi Sitesi'nde Yol Bakım ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Küçük Sanayi Sitesi'nde deformasyona uğrayan yollarda bakım, onarım ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Kent merkezindeki tüm yollarda bakım, onarım, asfaltlama ve yama çalışmalarına devam eden, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve sürücülere konforlu bir yolculuk sağlamak amacıyla çalışan Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, çok sayıda esnafın yer aldığı işlek kullanım alanına sahip olan Küçük Sanayi Sitesi'nde asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şehrin hızlı, rahat ve konforlu bir ulaşıma kavuşabilmesi adına asfaltlama çalışmalarına büyük önem veren Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri titizlikle çalışmaya devam ediyor.

Küçük Sanayi Sitesi esnafları ise bozulan yolların onarılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ve yetkililere teşekkürlerini iletti. - ADIYAMAN