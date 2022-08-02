Adına festivaller düzenlenen biber fiyatı ile üreticiyi sevindirdi - Haberler

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Adına festivaller düzenlenen biber fiyatı ile üreticiyi sevindirdi

Adına festivaller düzenlenen biber fiyatı ile üreticiyi sevindirdi

Bursa Yenişehir ilçesinin ünlü biberinde hasat başladı.

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Bursa Yenişehir ilçesinin ünlü biberinde hasat başladı. Biber bu sene rekoltesi ve fiyatı ile üreticinin yüzünü güldürdü.

Lezzeti ve kalitesi ile kendi tüm Türkiye ve dünyaya ispatlamış olan adına Uluslararası Altın Biber festivalleri düzenlenen Yenişehir biberi fiyatı ile üreticileri sevindirdi. İlçeye bağlı toplam 20 bin dönüm alanda ekilen biber çeşitlerinin hasadına başlandığını kalitesi ve fiyatı ile üreticilerin yüzünü güldürdüğünü açıklayan Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, " Biber ekimi geçmiş yıllara göre ekimi azalsa da hibrit biberinde verim yüksek oluyor. Şuanda 8 ila 12 lira arasında biber çeşitlerine göre fiyatlar değişiyor. Masraflar yüksek buna rağmen biber üreticimizin yüzünü güldürdü. Sırada yağlık kırmızı biberin hasadı olacak. Oda inşallah üreticimizi sevindirir" diye konuştu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yenişehir Türkiye Bursa Ekonomi Haberler

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