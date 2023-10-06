Adilcevaz İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında taşınmazların acele kamulaştırılması

Adilcevaz İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında Bitlis sınırları içinde yer alan bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adilcevaz İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla, Bitlis sınırları içinde yer alan ve bu hattın güzergahına isabet eden taşınmazlar ile söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımında ihtiyaç duyulan taşınmazlar, mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.