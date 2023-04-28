Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adilcevaz'da şeker pancarı ekimi başladı

Ekonomi Haberleri

Adilcevaz'da şeker pancarı ekimi başladıBİTLİS Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin ekonomisine önemli katkıda bulunan şeker pancarının ekimine başlandı.

Adilcevaz'da şeker pancarı ekimi başladı

BİTLİS Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin ekonomisine önemli katkıda bulunan şeker pancarının ekimine başlandı.

Adilcevaz'da havaların ısınmasıyla birlikte üreticiler şeker pancarı tohumlarını toprakla buluşturmaya başladı. Ülke ekonomisinde önemli bir yeri olan ve her anı zahmetle geçen şeker pancarı üretimi, aylar süren emeklerin sonunda sökülmeye başlanıyor. Devletin verdiği desteklerle çiftçilerin yüzü gülerken, on binlerce dekar alanda ekim mesaisi sürüyor.

Pancar üretimiyle hem aile bütçesine hem de ilçe ekonomisine büyük katkı sağladıklarını söyleyen Adem Zengin isimli çiftçi, "Allah devletimize zeval vermesin. Bizlere sağladığı imkanları kullanarak on binlerce dönüm alanda pancar ekiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Orhan Emen - Ekonomi

Adilcevaz Bitlis Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title