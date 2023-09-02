Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kuru fasulye sökümü başladı. Tarımsal alanda önemli bir yere sahip olan Adilcevaz'da bu yıl 24 bin 250 dönümlük alana kuru fasulye ekimi gerçekleşti. Fasulye veriminin bu yıl iyi olduğunu ifade eden çiftçiler, ekonomiye büyük katkı sağladığını belirtti.

Adilcevaz'da kuru fasulye sökümü başladı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kuru fasulye sökümü başladı.

Tarımsal alanda önemli bir yere sahip olan Adilcevaz'da bu yıl 24 bin 250 dönümlük alana kuru fasulye ekimi gerçekleşti. Dönüm başına ortalama 330 kilogram, toplamda ise 8 bin tonun üzerinde verim bekleniyor.

Fasulye veriminin bu yıl iyi olduğunu ifade eden Yunus Vural isimli çiftçi, ekmeklerini sulu tarımdan kazandıklarını söyledi.

Fasulyenin Adilcevaz'ın ekonomisi için büyük katkı sağladığını belirten Handan Göktürk vatandaş ise "Tarlada çalışanların çoğu öğrencidir. Hem okul masraflarımızı çıkarmak hem de aile bütçemize katkı sağlamak için burada çalışıyoruz. İşimizden memnunuz" dedi.