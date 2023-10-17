Adilcevaz'da Dünyaca Ünlü Cevizler Toplandı

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde yetiştirilen yağı, tadı ve aroması ile damaklarda lezzet bırakan dünyaca ünlü cevizler, toplandıktan sonra tezgahlardaki yerini alıyor. Kilosu 150 ile 300 lira arasında satılan cevizler, Türkiye'nin birçok iline gönderilirken, ilçede bu yıl 70 bin tonun üzerinde ceviz üretimi bekleniyor.

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde yetiştirilen yağı, tadı ve aroması ile damaklarda lezzet bırakan dünyaca ünlü cevizler, toplandıktan sonra tezgahlardaki yerini alıyor. Kilosu 150 ile 300 lira arasında satılan cevizler, Türkiye'nin birçok iline gönderilirken, ilçede bu yıl 70 bin tonun üzerinde ceviz üretimi bekleniyor. Bölgede sertifikalı ceviz fidanı üretimi yapan Mehmet Akkoyun, bin 800 rakımlı Adilcevaz 'da yıllık yaklaşık 20 bin adet sertifikalı ceviz fidanı üretimi yaptıklarını söyledi.

İlçede büyük ve küçük çaplı ceviz yetiştiriciliği yapan üreticiler, mevsim şartlarının uygun hale gelmeye başlamasıyla beraber seralarda 'Adilcevaz13' ve 'Kazankaya' cevizleri yetiştiriliyor. Ceviz üretiminde önemli bir yere sahip olan Adilcevaz'da, sürdürülen çalışmalar kapsamında 'Adilcevaz13' ve 'Kazankaya' isimleri ile tescillenen ceviz fidanlarından her yıl binlerce adet üretilerek ülkenin birçok yerine gönderiliyor. Kilosu 150 ile 300 lira arasında satılan cevizler, Türkiye'nin bir çok ilini gönderilirken, ilçede bu yıl 70 bin tonun üzerinde ceviz üretimi bekleniyor.

Bölgede sertifikalı ceviz fidanı üretimi yapan Mehmet Akkoyun, bin 800 rakımlı Adilcevaz 'da yıllık yaklaşık 20 bin adet sertifikalı ceviz fidanı üretimi yaptıklarını, aynı bölgede yapılan hasatta ise başkasına ait yaklaşık 6-7 bin tona yakın cevizin piyasada satışa sunulmaya başladığını söyledi. Akkoyun,?Adilcevaz'da ceviz hasadına başladık. Bu yılki hasadımızı yine makine ile yaptık. Bunun en büyük özelliği ağaca zarar vermeden meyveyi alıyoruz. Adilcevaz cevizinin özelliği yağı, tadı, aroması ve damakta çok güzel tad bırakan bırakıyor. Bu cevizi temin etmek isteyenler evlerden temin etsinler. Bu cevizler 3 ay içerisinde tüketiliyor."dedi.

'ADİLCEVAZ'DA SERTİFİKALI 2 TÜR CEVİZ FİDANI YETİŞTİRİLİYOR'

Akkoyun, Adilcevaz'da sertifikalı olarak 2 çeşit üzerinde fidan üretimi yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Çeşitlerimiz Adilcevaz13 ve Kazankaya'dır. Bin 800 rakımda üretim yapıyoruz. Kendi kendini dölleyen bir çeşittir. Çeşitlerimizin en büyük özelliği gramaj olarak da 20 gram geliyor. Ayrıca dölleyici bir fidan istemiyor. Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Ayrıca, Tarım ve Orman Müdürlüğü de bizlerden aldığı fidanları vatandaşlara da dağıtıyor. Adilcevaz cevizini diğer cevizlerle kıyaslamak mümkün değil. Vatandaşlarımız, çeşitli makinelerden geçerek yetiştirilen ve marketlerde satılan cevizlerle Adilcevaz'daki cevizleri kıyaslamasınlar. Çünkü, biz organik olarak üretim yapıyor. Bunu da 3 ay içerisinde tüketiyoruz. Piyasada kilosu 150 ile 300 lira arasında alıcı buluyor" diye konuştu. (DHA)