Adidas CEO'su: Çin, Adidas için en önemli pazarlardan biri olmaya devam ediyor

Adidas CEO'su Bjorn Gulden, Çin'in son yıllardaki kalkınmasını sürdürmesini beklediğini ve ülkenin gelecekte en önemli pazar olabileceğini ifade etti. Gulden, Çin pazarının üretim rakamlarının arttığını ve şirketin Çin'deki yatırımlarını önemli ölçüde artırma yolunda olduğunu belirtti.

Oliver Trust ve Liu Yang

BERLİN, 21 Haziran (Xinhua) -- Adidas CEO'su ve Küresel Markalar Şefi Bjorn Gulden, spor giyim üreticisi Adidas için Çin'in en önemli pazarlardan biri olmaya devam ettiğini belirtti.

Berlin'deki 2023 Özel Olimpiyatları'na katılan Gulden, Xinhua'ya yaptığı açıklamada Çin'in son yıllardaki kalkınmasını sürdürmesini beklediğini ve ülkenin gelecekte en önemli pazar olabileceğini ifade etti.

Norveçli CEO, "yerel için yerel" anlayışına giderek daha fazla ağırlık veren Çin pazarının üretim rakamlarının arttığını duyurdu.

Adidas, "Çin'de üretilen ürünler için Çin esin kaynağının giderek daha önemli hale gelmesinden dolayı" Shanghai'daki tasarım departmanlarını güçlendirecek.

Şirketin tedarikçilerini ve tasarım merkezlerini gözden geçirmek amacıyla bu yıl Çin'i iki kez ziyaret etmeyi planlayan CEO, şirketin Çin'deki yatırımlarını önemli ölçüde artırma yolunda olduğunu belirtti.

Gulden, insanların enerjisi ve tüm ülkedeki kalkınma hızına bakıldığında Çin'in gelecekte güçlü bir ekonomiye sahip olacağını ifade etti.

58 yaşındaki Gulden, "Çin'e 1990'larda seyahat etmeye başladım. Çin'in bugün nerelere geldiğini gördüğümde sadece şapka çıkarıp şunu söyleyebilirim: Vay be, çok etkilendim" dedi.

Bazı ülkelerin "riski azaltma" veya Çin pazarıyla "bağları koparma" söylemine ilişkin değerlendirme yapan Gulden, dünyadaki siyasi gerginliklere rağmen sporun ülkeler arasında köprü kurmasını umduğunu, sporun siyasi stratejinin bir parçası olmaması gerektiğini vurguladı.

Çin'deki olumlu gelişmelerin altını çizen CEO, şirketinin bu ülkeyle ilişkilenme ve işbirliği çabalarını uzun vadeli bir proje olarak nitelendirdi.

Spor ve spor modası söz konusu olduğunda Çin'e olan ilgi artarken Adidas, tasarım alanında CEO'nun tabiriyle Çin'in hızla büyüyen etkisinden faydalanmayı umuyor.

Adidas'ın Büyük Çin bölgesindeki toplam geliri 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 9 azalmış olsa da şirketin ürünlerinin satışı önceki yılın aynı dönemine göre arttı. Bu durum şirketin perakende satış mağazalarında çift haneli büyüme olarak kendini gösterdi.

Adidas, 2022'de gelirlerinin düşmesi sonrasında Çin'in adının Çince karakterlerle yazıldığı kırmızı bir eşofmanı piyasaya sürerek tasarım stratejisinde değişiklik yaptığını duyurmuştu.

Adidas, Çinli profesyoneller ve genç yeteneklerle işbirliğini artırırken Çin'in yükselen tenis yıldızı Wu Yibing şirketin spor ortağı programına katılan yeni isimlerden biri oldu.