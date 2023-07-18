ADASTEC ile otonom otobüsler yolda

Maher Holding yönetim kadrosu, geçen yıl yatırım yaptıkları ADASTEC firmasıyla bir araya gelip ADASTEC'in geliştirdiği otonom sürüş teknolojisini kullanan otobüsle Bilişim Vadisi'nde test sürüşü gerçekleştirdi.

Maher Holding açıklamasına göre, ADASTEC Kurucu Ortağı ve CPO'su Atalay Taşkoparan, Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ali Ufuk Peker, Maher Holding ziyaretçilerine otonom araçlarla ilgili detaylı bilgiler aktardı.

Maher Holding CEO'su Levent Uluçeçen, Maher Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökay Erdemoğlu, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ ve Corpus Sigorta Genel Müdürü Murat Şişli'nin katıldığı test sürüşünde, otonom otobüslerin gerçek hayatta karşılaşması muhtemel senaryolarda nasıl hareket edeceği yerinde görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ADASTEC Kurucu Ortağı ve CPO'su Atalay Taşkoparan, çok yakın zamanda gerekli kanuni düzenlemelerin tüm dünya ülkelerinde hayata geçirilip sigorta imkanlarının da sağlanması ile birlikte şoför koltuklarının boşalmaya başlayacağını belirtti.

Otonom otobüslere yönelik hazırlanan mevzuatlarla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Taşkoparan, AB mevzuatları ve ABD'de halihazırda yürütülen süreçlerden yola çıkarak şoförsüz otonom otobüslerle yolcu taşımacılığının 2025 yılı sonundan itibaren başlayacağını bildirdi.

Taşkoparan, şunları kaydetti:

"Otobüsümüz; planlanan güzergahlarda çevresini algılayarak trafik ışıklarıyla, yaya geçitleriyle ve diğer araçlarla uyumlu bir şekilde görevini icra ediyor. Tıpkı herhangi bir otomobildeki adaptif cruise'un devreye girmesi gibi sadece bir butona basarak otobüs otonom sürüşe geçebiliyor. Otobüsümüz, seviye-4 otonom sürüşün özelliği olan, daha önceden öğretilmiş, haritası çıkartılmış rotalarda otonom sürüş gerçekleştiriyor. Ayrıca, otobüsün klasik direksiyon ve diğer kumandaları sayesinde rota dışı yollarda şoför, direksiyona geçip normal bir araç kullanır gibi yoluna devam edebiliyor. ADASTEC'in geliştirdiği Otonom Kontrol Sistemi ayrıca, klimasından sinyallerine, farlarından sileceklerine kadar otobüsün 80 değişik fonksiyonunu yönetiyor.

Hassasiyet gerektiren duraklara yanaşma, engelli rampasını açma gibi manevralarda, sahip olunan birkaç santimetre hassasiyetli konum belirleme becerisi sayesinde en usta şoförler kadar eksiksiz ve hassas sürücülük hizmetini verebileceğimizi ispatladık. Nitekim yapılan tüm testler sonucunda bugün itibarıyla dünyadaki en büyük iki otobüs işletmecisinden de iş ortaklığı sözleşmesi ve iyi niyet mektuplarını aldık. Önümüzdeki 2 veya 3 sene boyunca ABD'den Fransa'ya, İngiltere'den Avustralya'ya kadar birçok ülkede iş ortaklığı yapacağız."

"Sigortacılığın nereye evrileceği konusunda birtakım çalışmalar gerçekleştiriyoruz"

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar da Maher Holding Sigorta Grubu'nun klasik yatırımlarının dışında "sosyal teknoloji" diye adlandırdıkları yatırımları bulunduğunu ve ADASTEC???????'in bunlardan biri olduğunu aktardı.

Yaşar, "Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte yaptığımız aşı yatırımlarımız var. Capoom ile yaptığımız yatırımlar, uzay alanında keza. Bunlardan en önemlilerinden biri de otonom yazılımlarından ADASTEC. Bugün de ADASTEC'in Bilişim Vadisi'ndeki test merkezinde otobüsü yakından görme fırsatı yakaladık ve test ettik. Gerçekten gurur duyduk. Bir yandan finansal bir yatırım yaparken diğer yandan da sigortacılığın nereye evrileceği konusunda birtakım çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, kredilendirme açısından konunun nerelere gelebileceği tartışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy ise Maher Holding'in amiral gemisi olan Quick Sigorta'nın birçok alanda yaptığı yatırımlar olduğunu ve bunlar içinde de teknolojik yatırımların öne çıktığını vurguladı.

Özsoy, "Otonom sürüş yazılımı da öne çıkıyor. Sigortacılığın gelecekte nasıl konumlanacağı, teknolojiyle birlikte nasıl ele alınacağı konusu bizim gündemimizde. Biz de bu gelişmeleri, otonom araç yazılımı yatırımımızla harmanlayarak kendi adımıza bir konumlandırma yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Corpus Sigorta Genel Müdürü Murat Şişli, geleceğe yatırım yapan bir grup olma yolunda ilerlediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede ADASTEC çok başarılı bir giriş oldu. Çünkü ADASTEC, dünyada otonom otobüs yazılımını hayata geçiren ilk firma oldu. Biz de burada olmaktan mutluyuz. Bu bizim diğer yatırımlarımız için de önemli bir konu. Bu tür araçlar arttıkça sigorta ihtiyaçlarıyla ilgili de soru işaretleri oluşmaya başladı. Burada işin mutfağına tanık olup öğreniyoruz ve bazı durumlarda işin yasal mevzuatlarının oluşturulmasına katkıda bulunabiliyoruz."

"Kendimizi yeni nesil finansman şirketi olarak konumlandırıyoruz"

Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ da kendilerini "yeni nesil finansman şirketi" olarak konumlandırdıklarını belirterek, "Bizim de katkılarımız olabilir. Örneğin, araçların satışı veya tedarik finansmanında kredilendirebiliriz. Bu anlamda Quick Finans olarak bizim de çok ilgimizi çeken ve gelecek planlarımız arasında yer alan bir girişim olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

ADASTEC CEO'su Dr. Ali Peker de otonom sürüş teknolojilerinin geleceğin ulaşım sektörünü şekillendirecek en önemli unsurlardan biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"ADASTEC olarak, akıllı şehirlerin ve sürdürülebilir, temiz ve kapsayıcı bir toplu taşıma için yoğun çaba harcıyoruz. ADASTEC'in 'flowride.ai' platformuyla güvenli ve verimli bir otonom sürüş deneyimi sunmaktayız. Bu, toplu taşıma kullanımını artırarak şehirlerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için önemli bir adımdır. Bu adımı atarken Maher Holding sigorta şirketlerine, ADASTEC'e duydukları güven ve sağladıkları destekten dolayı teşekkür ederiz. Zira, sigortacılık sektörünün, otonom sürüş teknolojilerinin hayatımıza girmesi sürecinde çok önemli bir role sahip olduğuna inanıyoruz."