Adanalı Kadınlardan Bayram Öncesi Baklava İşi

Adanalı Kadınlardan Bayram Öncesi Baklava İşi
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Adana'nın Kozan ilçesinde iki ev hanımı, bayram öncesi geleneksel baklava yapımını ekonomik kazanca dönüştürerek hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de bölgesel lezzetleri yaşatıyor.

Adanalı kadınların 'Ev baklavası' mesaisi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 2 arkadaş ev hanımı, bayram öncesi geleneksel baklava yapımını kazanca dönüştürdü. Sipariş üzerine tepsi tepsi baklava hazırlayan kadınlar, ev ekonomilerine destek olarak örf ve adetleri de yaşatmaya katkı sağladı.

Kozan'da ev hanımı 3 çocuk annesi Sevil Aksoy ile 2 çocuk annesi Gönül Acar, Kurban Bayramı öncesinde geleneksel el yapımı baklava üretimine başladı. Sadece kendi aileleri için değil, çevreden gelen siparişler doğrultusunda da üretim yapan kadınlar, bayram hazırlıklarını ekonomik kazanca çevirmeyi başardı.

"Gelenek ekonomiye dönüştü"

Arkadaşlarıyla birlikte başladıkları bu girişimin zamanla gelir kapısına dönüştüğünü belirten Ev hanımı Gönül Acar, "Evli, iki çocuk annesiyim. Arkadaşlarımın önerisiyle her bayram geleneksel olarak hazırladığımız ev yapımı baklavayı ve yöresel ürünleri, sipariş alarak satmaya başladık. Doğal ürünleri tercih eden, çalışıp kendi yapmaya vakti olmayan kadınlar özellikle bizden alışveriş yapıyor. Günde 10-12 tepsi baklava hazırlıyoruz. Ayrıca ev yapımı şehriye, mantı, içli köfte ve ekşili köfte de en çok sipariş aldığımız ürünler arasında" dedi.

"Doğal ürünlere ilgi arttı"

3 çocuk annesi Sevil Aksoy ise özellikle son dönemde gıda denetimlerinde çıkan olumsuzluklar nedeniyle ev yapımı ve doğal ürünlere olan ilginin arttığını söyledi. Aksoy, "Başta sadece evimiz için hazırlıyorduk. Çevremizden gelen yoğun beğeni üzerine bu işi büyütmeye karar verdik. Kozan'da üretilen doğal tereyağı ve yerli cevizle lezzetli baklavalar yapıyoruz. Glikoz kullanmıyoruz. Antep baklavası kadar meşhur olmasa da Adana'nın 10 katlı ev baklavası bölgemizde yoğun ilgi görüyor. Bu iş, kadın dayanışmasının güzel bir örneği oldu. Her kadının evinde başarabileceği bir iş olduğuna inanıyorum" diye konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - Ekonomi
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