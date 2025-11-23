Adana ve Azerbaycan Arasındaki Ticaret Hedefi: 15 Milyar Dolar!

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki 15 milyar dolarlık ticaret hedefine kararlılıkla yürüdüklerini söyledi.

Adana Sanayi Odası (ADASO) ve Türkiye Azerbaycan Dostluk İş Birliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) iş birliğinde "Azerbaycan Ülke Günü: İş ve Yatırım Fırsatları Toplantısı" gerçekleştirildi. Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin artırılması gerektiğini ifade etti. İki ülke arasındaki 15 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için lojistik engellerin kaldırılması gerektiğini belirten Başkan Kıvanç, Zengezur Koridoru ve Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının önemine dikkat çekti.

Mevcut ticaret anlaşmalarının kapsamının genişletilmesi gerektiğini savunan Kıvanç, "Mevcut Tercihli Ticaret Anlaşması kıymetli ancak yetersiz. Daha kapsamlı ekonomik entegrasyonları konuşmamız gerekiyor" dedi.

Kıvanç ayrıca, Adana'nın Azerbaycan ile olan ticaret rakamlarının şehrin potansiyelini yansıtmadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler iş dünyası temsilcileri olarak bürokrasiyi azaltmalı, ticareti hızlandırmalıyız. İki ülke arasındaki ticaret hacmi, her yıl bir öncekinin üzerine koyarak ilerliyor. 15 milyar dolarlık ticaret hedefimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. Rakamlara baktığımızda; 2025 yılının ilk dokuz ayında ihracatımız 2.2 milyar dolar, ithalatımız 1.1 milyar dolar seviyesinde. Bu rakamlar umut verici olsa da, potansiyelimizin oldukça altındadır. Adana'mız ile Azerbaycan ikili ticaretine baktığımızda ise 2025 yılının ilk dokuz ayında ise 28.4 milyon dolar ithalatımız ise 9.4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Adana gibi tarımda, tekstilde, makinede, petrokimyada ve sanayi üretiminde güçlü bir altyapıya sahip bir şehrin, Azerbaycan ile ticareti bu rakamların çok daha ötesinde olmalıdır." - ADANA