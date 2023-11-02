Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek, bölgenin gelişimi hakkında bilgi aldı. Ziyarette, bölgenin ekonomik ve endüstriyel potansiyeli üzerine değerli istişareler yapıldı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kentin bugünden daha iyi noktalara taşıyabilecek çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu bildirdi.

Vali Köşger, Adana Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek, bölgenin gelişimi hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve yönetiminden bilgi aldı. Köşger, AOSB'yi ziyaretinde,

AOSB Bölge Müdürlüğü binası giriş katında bulunan ve elektrik dağıtım şebekesinin 7/24 izlenebildiği SCADA sistemini inceleyen Vali Köşger'e burada, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar tarafından sunum yapıldı.

Akpınar, "Elektrik işletme hizmetinin sürekli ve etkin olarak devam ettirilmesi için işletme personellerimizle vardiya düzeninde 7/24 hizmet sunuyoruz. Bu merkezde, herhangi bir sanayi kuruluşumuzda oluşabilecek bir arızaya anında uzaktan kumanda ile müdahale şansımız var" dedi.

Akpınar, Vali Köşger'in, KGS İzleme ve Koordinasyon Merkezi'ndeki incelemeleri sırasında ise, "2021 yılının haziran ayında devreye aldığımız son teknoloji sistemle 240 kilometre hızla giden bir aracın bile plakasını okuyabiliyoruz. Bölgemizde 6 noktada 12 adet plaka izleme sistemi, 8 adet 360 derece dönme kabiliyetine sahip kamera ile 66 noktada 231 kamera yer alıyor" dedi.

Vali Köşger, daha sonra yönetim katına çıkarak, Başkan Sütcü ve yönetimi ile bölgedeki gelişmeler ve iş birliği hakkında önemli istişarelerde bulundu. Vali Köşger, kentin, bugünden daha iyi noktalara taşıyacak çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu bildirdi.

Bölgesel iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi adına kilit bir adım oluşturan ziyarette, bölgenin ekonomik ve endüstriyel potansiyeli üzerine yapılan değerli istişareler, ortak hedefler doğrultusunda daha etkin bir iş birliği sağlama yolunda önemli bir rol oynadı. - ADANA