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Adana Ticaret Borsasında Soya Fasulyesi Kilogramı Rekor Kırdı

Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 12,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.