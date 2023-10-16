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Adana Ticaret Borsasında Soya Fasulyesi Kilogramı Rekor Kırdı

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Ekonomi Haberleri

Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 12,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 12,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg8,008,20
MısırKg5,255,45
AyçiçeğiKg12,5013,00
Soya fasulyesiKg12,0012,50
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg42,0043,00

Kaynak: AA / Ekonomi

Adana Ekonomi Haberler

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