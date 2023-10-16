Adana Ticaret Borsasında Soya Fasulyesi Kilogramı Rekor Kırdı
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Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 12,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 12,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|8,00
|8,20
|Mısır
|Kg
|5,25
|5,45
|Ayçiçeği
|Kg
|12,50
|13,00
|Soya fasulyesi
|Kg
|12,00
|12,50
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|42,00
|43,00
Kaynak: AA / Ekonomi