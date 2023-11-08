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Adana Ticaret Borsasında Soya Fasulyesi Kilogramı Rekor Fiyattan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 14,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 14,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg8,408,60
MısırKg5,505,70
AyçiçeğiKg11,5012,00
Soya fasulyesiKg14,0014,50
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg42,0043,00

Kaynak: AA / Ekonomi

Adana Ekonomi Haberler

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