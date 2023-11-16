Adana Ticaret Borsasında Mısırın Kilogramı Rekor Fiyattan Satıldı
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Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,84 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,84 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|8,60
|8,80
|Mısır
|Kg
|5,64
|5,84
|Ayçiçeği
|Kg
|11,50
|12,00
|Soya fasulyesi
|Kg
|14,50
|15,00
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|42,00
|43,00
Kaynak: AA / Ekonomi