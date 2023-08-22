Haberler

Adana Ticaret Borsasında Mısırın Kilogramı En Yüksek 5,85 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,85 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Buğday (Kg): En düşük 7,60 TL, en yüksek 7,80 TL; Mısır (Kg): En düşük 5,65 TL, en yüksek 5,85 TL; Ayçiçeği (Kg): En düşük 11,50 TL, en yüksek 12,00 TL; Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) (Kg): En düşük 42,00 TL, en yüksek 43,00 TL.

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg7,607,80
MısırKg5,655,85
AyçiçeğiKg11,5012,00
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg42,0043,00

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Ekonomi

Mısır Adana Ekonomi Haberler

title