Adana Ticaret Borsasında Mısırın Kilogramı En Yüksek 5,70 Liradan Satıldı
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Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,70 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları da şu şekildedir: Buğday (Kg) 8,40-8,60 TL, Mısır (Kg) 5,50-5,70 TL, Ayçiçeği (Kg) 11,50-12,00 TL, Soya fasulyesi (Kg) 14,00-14,50 TL, Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) (Kg) 42,00-43,00 TL.
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|8,40
|8,60
|Mısır
|Kg
|5,50
|5,70
|Ayçiçeği
|Kg
|11,50
|12,00
|Soya fasulyesi
|Kg
|14,00
|14,50
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|42,00
|43,00
Kaynak: AA / Ekonomi