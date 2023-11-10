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Adana Ticaret Borsasında Mısırın Kilogramı En Yüksek 5,70 Liradan Satıldı

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,70 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları da şu şekildedir: Buğday (Kg) 8,40-8,60 TL, Mısır (Kg) 5,50-5,70 TL, Ayçiçeği (Kg) 11,50-12,00 TL, Soya fasulyesi (Kg) 14,00-14,50 TL, Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) (Kg) 42,00-43,00 TL.