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Adana Ticaret Borsasında Mısırın Kilogramı En Yüksek 5,60 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,60 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Buğday (Kg) 7,20-7,80, Mısır (Kg) 5,40-5,60, Ayçiçeği (Kg) 12,50-13,00, Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) (Kg) 42,00-43,00

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg7,207,80
MısırKg5,405,60
AyçiçeğiKg12,5013,00
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg42,0043,00

Kaynak: AA / Ekonomi

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