Adana Ticaret Borsasında Mısırın Kilogramı En Yüksek 5,60 Liradan Satıldı
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,60 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Buğday (Kg) 7,60-7,80, Mısır (Kg) 5,40-5,60, Ayçiçeği (Kg) 12,00-12,50, Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) (Kg) 42,00-43,00
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|7,60
|7,80
|Mısır
|Kg
|5,40
|5,60
|Ayçiçeği
|Kg
|12,00
|12,50
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|42,00
|43,00
Kaynak: AA / Ekonomi