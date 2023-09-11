Adana Ticaret Borsasında Mısırın Kilogramı En Yüksek 5,60 Liradan Satıldı

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,60 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Buğday (Kg) 7,60-7,80, Mısır (Kg) 5,40-5,60, Ayçiçeği (Kg) 12,00-12,50, Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) (Kg) 42,00-43,00