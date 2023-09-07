Adana Ticaret Borsasında Mısırın Kilogramı En Yüksek 5,60 Liradan Satıldı

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,60 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Buğday (Kg): En düşük 7,60 TL, en yüksek 7,80 TL; Mısır (Kg): En düşük 5,40 TL, en yüksek 5,60 TL; Ayçiçeği (Kg): En düşük 12,00 TL, en yüksek 12,50 TL; Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) (Kg): En düşük 42,00 TL, en yüksek 43,00 TL.