Adana Ticaret Borsasında Mısırın Kilogramı En Yüksek 5,50 Liradan Satıldı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da şu şekildedir: Buğday (8,20-8,40 TL), Ayçiçeği (11,50-12,00 TL), Soya fasulyesi (12,50-13,00 TL), Kütlü pamuk (16,00-16,50 TL), Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) (42,00-43,00 TL).
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|8,20
|8,40
|Mısır
|Kg
|5,30
|5,50
|Ayçiçeği
|Kg
|11,50
|12,00
|Soya fasulyesi
|Kg
|12,50
|13,00
|Kütlü pamuk
|Kg
|16,00
|16,50
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|42,00
|43,00
Kaynak: AA / Ekonomi