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Adana Ticaret Borsasında Mısırın Kilogramı En Yüksek 5,50 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da şu şekildedir: Buğday (8,20-8,40 TL), Ayçiçeği (11,50-12,00 TL), Soya fasulyesi (12,50-13,00 TL), Kütlü pamuk (16,00-16,50 TL), Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) (42,00-43,00 TL).

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg8,208,40
MısırKg5,305,50
AyçiçeğiKg11,5012,00
Soya fasulyesiKg12,5013,00
Kütlü pamukKg16,0016,50
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg42,0043,00

Kaynak: AA / Ekonomi

Çukurova Adana Ekonomi Haberler

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