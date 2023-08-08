Adana Ticaret Borsasında Mısırın Kilogramı En Yüksek 5,50 Liradan Satıldı
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Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şu şekildedir: Buğday (Kg) 7,60-7,80 TL, Mısır (Kg) 5,30-5,50 TL, Ayçiçeği (Kg) 11,50-12,00 TL, Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) (Kg) 42,00-43,00 TL.
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|7,60
|7,80
|Mısır
|Kg
|5,30
|5,50
|Ayçiçeği
|Kg
|11,50
|12,00
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|42,00
|43,00
Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Ekonomi