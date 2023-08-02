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Adana Ticaret Borsasında Mısırın Kilogramı En Yüksek 5,50 Liradan İşlem Gördü

Ekonomi Haberleri

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,50 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Buğday (Kg): En düşük 7,60 TL, en yüksek 7,80 TL; Mısır (Kg): En düşük 5,30 TL, en yüksek 5,50 TL; Ayçiçeği (Yeni mahsul) (Kg): En düşük 11,50 TL, en yüksek 12,00 TL; Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) (Kg): En düşük 41,90 TL, en yüksek 42,00 TL.

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,50 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg7,607,80
MısırKg5,305,50
Ayçiçeği (Yeni mahsul)Kg11,5012,00
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg41,9042,00

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Ekonomi

Mısır Adana Ekonomi Haberler

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