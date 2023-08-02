Adana Ticaret Borsasında Mısırın Kilogramı En Yüksek 5,50 Liradan İşlem Gördü
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Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,50 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Buğday (Kg): En düşük 7,60 TL, en yüksek 7,80 TL; Mısır (Kg): En düşük 5,30 TL, en yüksek 5,50 TL; Ayçiçeği (Yeni mahsul) (Kg): En düşük 11,50 TL, en yüksek 12,00 TL; Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) (Kg): En düşük 41,90 TL, en yüksek 42,00 TL.
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,50 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|7,60
|7,80
|Mısır
|Kg
|5,30
|5,50
|Ayçiçeği (Yeni mahsul)
|Kg
|11,50
|12,00
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|41,90
|42,00
Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Ekonomi