Adana Ticaret Borsasında Mısırın Kilogramı En Yüksek 5,50 Liradan İşlem Gördü

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,50 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Buğday (Kg): En düşük 7,60 TL, en yüksek 7,80 TL; Mısır (Kg): En düşük 5,30 TL, en yüksek 5,50 TL; Ayçiçeği (Yeni mahsul) (Kg): En düşük 11,50 TL, en yüksek 12,00 TL; Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) (Kg): En düşük 41,90 TL, en yüksek 42,00 TL.