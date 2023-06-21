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Adana Ticaret Borsasında Mısırın Kilogramı En Yüksek 5,30 Liradan Satıldı

Adana Ticaret Borsasında Mısırın Kilogramı En Yüksek 5,30 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,30 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları da verildi.

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,657,50
MısırKg4,905,30
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg41,9042,00

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi

Adana Ekonomi Haberler

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