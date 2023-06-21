Adana Ticaret Borsasında Mısırın Kilogramı En Yüksek 5,30 Liradan Satıldı

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,30 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları da verildi.