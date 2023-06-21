Adana Ticaret Borsasında Mısırın Kilogramı En Yüksek 5,30 Liradan Satıldı
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Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,30 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları da verildi.
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|6,65
|7,50
|Mısır
|Kg
|4,90
|5,30
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|41,90
|42,00
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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