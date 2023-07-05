Adana Ticaret Borsasında Mısırın Kilogramı En Yüksek 5,25 Liradan Satıldı

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,25 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şu şekildedir: Buğday (Kg) en düşük 7,20 TL, en yüksek 7,40 TL; Mısır (Kg) en düşük 5,05 TL, en yüksek 5,25 TL; Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) (Kg) en düşük 41,90 TL, en yüksek 42,00 TL.