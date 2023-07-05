Adana Ticaret Borsasında Mısırın Kilogramı En Yüksek 5,25 Liradan Satıldı
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Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,25 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şu şekildedir: Buğday (Kg) en düşük 7,20 TL, en yüksek 7,40 TL; Mısır (Kg) en düşük 5,05 TL, en yüksek 5,25 TL; Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) (Kg) en düşük 41,90 TL, en yüksek 42,00 TL.
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|7,20
|7,40
|Mısır
|Kg
|5,05
|5,25
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|41,90
|42,00
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Ekonomi
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