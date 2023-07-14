Adana Ticaret Borsasında Mısır Kilogramı En Yüksek 5,30 Liradan Satıldı
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Adana Ticaret Borsasında mısır kilogramı en yüksek 5,30 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları da şu şekildedir: Buğday (Kg) en düşük 7,20 TL, en yüksek 7,40 TL; Mısır (Kg) en düşük 5,10 TL, en yüksek 5,30 TL; Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) (Kg) en düşük 41,90 TL, en yüksek 42,00 TL.
Adana Ticaret Borsasında mısır kilogramı en yüksek 5,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|7,20
|7,40
|Mısır
|Kg
|5,10
|5,30
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|41,90
|42,00
Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Ekonomi
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