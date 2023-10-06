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Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 43 liradan satıldı

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Ekonomi Haberleri

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 43 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Buğday (Kg): En düşük 7,80 TL, en yüksek 8,00 TL; Mısır (Kg): En düşük 5,25 TL, en yüksek 5,45 TL; Ayçiçeği (Kg): En düşük 12,50 TL, en yüksek 13,00 TL; Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) (Kg): En düşük 42,00 TL, en yüksek 43,00 TL.

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 43 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg7,808,00
MısırKg5,255,45
AyçiçeğiKg12,5013,00
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg42,0043,00

Kaynak: AA / Ekonomi

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