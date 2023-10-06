Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 43 liradan satıldı
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Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 43 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Buğday (Kg): En düşük 7,80 TL, en yüksek 8,00 TL; Mısır (Kg): En düşük 5,25 TL, en yüksek 5,45 TL; Ayçiçeği (Kg): En düşük 12,50 TL, en yüksek 13,00 TL; Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) (Kg): En düşük 42,00 TL, en yüksek 43,00 TL.
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 43 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|7,80
|8,00
|Mısır
|Kg
|5,25
|5,45
|Ayçiçeği
|Kg
|12,50
|13,00
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|42,00
|43,00
Kaynak: AA / Ekonomi