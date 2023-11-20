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Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğu rekor fiyattan satıldı

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Ekonomi Haberleri

Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 44 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 44 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg8,708,90
MısırKg5,705,90
AyçiçeğiKg11,5012,00
Soya fasulyesiKg14,5015,00
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg43,0044,00

Kaynak: AA / Ekonomi

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