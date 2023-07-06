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Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğu rekor fiyattan satıldı

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğu rekor fiyattan satıldı

Ekonomi Haberleri

Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 42 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 42 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg7,207,40
MısırKg5,105,30
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg41,9042,00

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Ekonomi

Çukurova Adana Ekonomi Haberler

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