Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğu rekor fiyattan satıldı
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Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 42 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 42 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|7,20
|7,40
|Mısır
|Kg
|5,10
|5,30
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|41,90
|42,00
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Ekonomi
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