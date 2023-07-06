Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğu rekor fiyattan satıldı

Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 42 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.