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Adana Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,10 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.