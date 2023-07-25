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Adana Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,60 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verildi.

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg7,407,60
MısırKg5,255,45
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg41,9042

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Ekonomi

Adana Ekonomi Haberler

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