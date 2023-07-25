Adana Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı
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Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,60 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verildi.
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|7,40
|7,60
|Mısır
|Kg
|5,25
|5,45
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|41,90
|42
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Ekonomi