Adana Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı
Ekonomi Haberleri
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,55 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verilmiştir.
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|7,35
|7,55
|Mısır
|Kg
|5,10
|5,30
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|41,90
|42,00
Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Ekonomi
Adana Ekonomi Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500