Adana Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,55 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verilmiştir.