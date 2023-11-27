Adana Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek 9 Liradan Satıldı
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Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|8,80
|9,00
|Mısır
|Kg
|5,70
|5,90
|Ayçiçeği
|Kg
|11,50
|12,00
|Soya fasulyesi
|Kg
|15,50
|16,00
|Kütlü pamuk
|Kg
|17,75
|18,00
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|43,00
|44,00
Kaynak: AA / Ekonomi