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Adana Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek 9 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri
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Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg8,809,00
MısırKg5,705,90
AyçiçeğiKg11,5012,00
Soya fasulyesiKg15,5016,00
Kütlü pamukKg17,7518,00
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg43,0044,00

Kaynak: AA / Ekonomi

Mısır Adana Tarım Ekonomi Haberler

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