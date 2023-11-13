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Adana Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek 8,70 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,70 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg8,508,70
MısırKg5,505,70
AyçiçeğiKg11,5012,00
Soya fasulyesiKg14,0014,50
Kütlü pamukKg16,5016,75
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg42,0043,00

Kaynak: AA / Ekonomi

Mısır Adana Ekonomi Haberler

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