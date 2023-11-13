Adana Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek 8,70 Liradan Satıldı
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Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,70 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|8,50
|8,70
|Mısır
|Kg
|5,50
|5,70
|Ayçiçeği
|Kg
|11,50
|12,00
|Soya fasulyesi
|Kg
|14,00
|14,50
|Kütlü pamuk
|Kg
|16,50
|16,75
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|42,00
|43,00
Kaynak: AA / Ekonomi