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Adana Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek 7,80 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,80 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verildi.

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg7,607,80
MısırKg5,405,60
AyçiçeğiKg12,0012,50
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg42,0043,00

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Ekonomi

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