Adana Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek 7,80 Liradan Satıldı

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,80 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verildi.