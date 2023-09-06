Adana Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek 7,70 Liradan Satıldı

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,70 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.